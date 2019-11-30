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بهاء أبو شقة من أسيوط: الوفد سيظل ضمير الأمة المصرية

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:48 م
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بهاء أبو شقة
بهاء أبو شقة
عبداللطيف هيبة - إسلام شعراوي
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قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الوفد كان وسيظل هو ضمير الأمة المصرية، ومحافظًا على مقولة الزعيم سعد زغلول "الحق فوق الأمة، والأمة فوق الحكومة".

جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري حاشد لتدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" في الصعيد، المنعقد في جامعة أسيوط، اليوم السبت، بحضور عدد من قيادات الوفد، وحشود من المواطنين.

وأكد "أبو شقة" أن حزب الوفد بمبادئه وثوابته وقيمه وتقاليده الذي التزمنا بها، هو حزب الوطنية المصرية الذي ما زال المؤرخون يؤكدون أنه جزءا أصيلا من الحركة الوطنية خلال مئة عام.

وأضاف "أبو شقة" أن حزب الوفد لم يخضع أو ينحني لأي توعد أو إغراء وإنما ظل متمسكا بمبادئه التي تراعي حقوق المواطن، مشيرا إلى أن طه حسين قال إن حق المواطن في التعليم كحقه في الماء والهواء.

ولفت "أبو شقة" إلى أنه ليس هناك أي حزب اختفى وعاد بنفس قوته وشعبيته، إلا حزب الوفد لأنه متغلغل وراسخ في نفوس الأمة المصرية، وأنه راسخ بأصوله وشعبيته.

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