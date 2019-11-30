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هيدي كرم تغازل جمهورها بإطلالة جديدة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:59 م
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هيدي كرم
هيدي كرم
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها بصورة جديدة لها على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيدديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت هيدي، بالصورة تاركة شعرها منسدلا على كتفها بطريقة بسيطة، واختارت بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث أبرزت جمال عيناها ولونهما بالآي لاينر، مع وضع اللون الأحمر للشفاه.

وعلقت على الصورة قائلةً: "أقل الماكياج ترتدية أكثر جمالا أنت".

ونالت الصورة تفاعلًا كبيراً من قٌبل جمهور هيدي كرم، وجاءت التعليقات أحد متابعيها قائلًا: "انتى جميلة"، وأضاف آخر: "قمر"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "حلوه أوي".

جدير بالذكر أن هيدي، تشارك حاليًا في برنامج "كلام ستات"، والبرنامج يُعرض على قناة "one"، من السبت إلى لأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، ويشارك في تقديم البرنامج "نهال عنبر، ندي رحمي، والإعلامية شريهان أبو الحسن".

وفي سياق آخر، يُشار أن "كرم"، خاضت الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسلى "الزوجة 18"، و "كلبش3"، وحققت من خلالهم نجاحًا كبيرًا، وانتشاراُ واسعاً في الوسط الفني.
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