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أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني | موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:22 م
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يستضيف ملعب "واندا ميتروبوليتانو" مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة، والمُقرر إقامتها غدًا الأحد، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني 2020/2019.
موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني
ستُقام مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني غدًا الأحد، في تمام الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 11 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني
وستُذاع مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني حصريًا على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 3" الرياضية المشفرة beIN SPORTS HD 3، ويُدير اللقاء تحكيميًا الإسباني أنتونيو ماتيو لاهوز.
التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني
ومن المتوقع أن يبدأ أتلتيكو مدريد مباراته أمام برشلونة بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: يان أوبلاك.
خط الدفاع: كيران تريبيير - ماريو هيرموسو - فرانسيسكو مونتيرو - ساؤول نيجويز.
خط الوسط: كوكي - توماس بارتي - هيكتور ميجيل هيريرا - أنخل كوريا.
خط الهجوم: فيتولو - ألفارو موراتا.
الغيابات: سيغيب عن أتلتيكو مدريد كلًا من دييجو كوستا وشيمي فرساليكو بداعي الإصابة.
ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة مباراته أمام أتلتيكو مدريد بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: تير شتيجن.
خط الدفاع: موسى واجو - جيرارد بيكيه - صامويل أومتيتي - جونيور فيربو.
خط الوسط: آرتور ميلو - فرينكي دي يونج - إيفان راكيتيتش.
خط الهجوم: أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي.
الغيابات: سيغيب عن برشلونة كلًا من جوردي ألبا ونيلسون سيميدو وديمبيلي للإصابة، وسيرجيو بوسكيتس للإيقاف.
ويعتلي فريق برشلونة صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة جمعهم من 13 مباراة، ويليه ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 25 نقطة أيضًا بنفس العدد من المباريات، مع بقاء مباراة مؤجلة تجمعهما.
ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن إشبيلية الثالث.
وتأتي مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة بعد خسارة الروخيبلانكوس من يوفنتوس بنتيجة 1/0، وفوز الفريق الكاتالوني على بوروسيا دورتموند بنتيجة 1/3، ضمن الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.
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