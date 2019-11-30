«يلا شووت» NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر SALAH LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش ليفربول SALAH

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موعد مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم في الدوري أالإنجليزي والقنوات الناقلة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم KORA LIVE الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والسابعة، وستذاع مباراة ليفربول ضد برايتون KORA ONLINE في الدوري الإنجليزي على قناة "BEIN SPORTS HD 2" التابعة لمجموعة قنوات بي ان سبورتس، المالك الحصري لحقو بث مباريات البطولة.





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