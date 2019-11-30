«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وبراتيون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول salah NOW

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019، على ملعب استاد الأنفيلد معقل فريق الريدز ، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر في مبارايات الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2019 /2020.





موعد مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة ليفربول وبرايتون ، اليوم السبت ، في تمام الساعة الخامسة عصراً بتوقيت القاهرة، السادسة عصراً بتوقيت السعودية، والساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd، التابعة لشبكة bein sports الناقل الحصري لمباراياتالدوري الانجليزي .





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