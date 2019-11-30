مصري يلقن مذيعة إخوانية درسا قاسيا على الهواء مباشرة (فيديو)





أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا مصورا لمواطن مصري يُدعى إيهاب، لقن إعلامية إخوانية على فضائية "الشرق" درسًا على الهواء خلال مداخلة هاتفية له، قائلًا: "قنواتكم كوميدية وتعيشون في عالم افتراضي".وقال "إيهاب"، مخاطبًا الإعلامية الإخوانية: "انتي شايفة الوضع في مصر عامل ازاي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعمل مشاريع وحاجات كتير جدًا، وأنتوا بتاكلوا في نفسكم وصعبانين علينا والله".وأضاف: "إحنا بنتفرج على قنواتكم علشان كوميدية، لو عندكم شوية ذكاء كنتوا اديتوا السيسي حقه، في حاجات كتير بيعملها، مشكلتكم أنكم بتنتقدوا أي انجازات يقوم بها الرئيس السيسي".