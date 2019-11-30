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مصري يلقن مذيعة إخوانية درسا قاسيا على الهواء مباشرة (فيديو)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:17 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
رقية جمال
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أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا مصورا لمواطن مصري يُدعى إيهاب، لقن إعلامية إخوانية على فضائية "الشرق" درسًا على الهواء خلال مداخلة هاتفية له، قائلًا: "قنواتكم كوميدية وتعيشون في عالم افتراضي".

وقال "إيهاب"، مخاطبًا الإعلامية الإخوانية: "انتي شايفة الوضع في مصر عامل ازاي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعمل مشاريع وحاجات كتير جدًا، وأنتوا بتاكلوا في نفسكم وصعبانين علينا والله".

وأضاف: "إحنا بنتفرج على قنواتكم علشان كوميدية، لو عندكم شوية ذكاء كنتوا اديتوا السيسي حقه، في حاجات كتير بيعملها، مشكلتكم أنكم بتنتقدوا أي انجازات يقوم بها الرئيس السيسي".

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