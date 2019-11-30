عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

تعرض فريق الزمالك لخسارة فادحة أمام فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب "مازيمبي" بالكونغو الديمقراطية ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي، ضمن المجموعة الأولي والتي تضم معهما (زيسكو يونايتد – أول أغسطس).

أول أهداف مازيمبي جاء عن طريق اللاعب جاكسون موليكا بالدقيقة 60 من زمن اللقاء، وأضاف تريسور مبوتو الهدف الثاني للعملاق الكونغولي بعد 6 دقائق فقط ليربك حسابات الفارس الأبيض الذي فشل في العودة للمباراة، وقضي "موليكا" على آمال الفريق المصري بتسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه بالدقيقة 84 من زمن اللقاء.





أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة أمام مازيمبي:





قرر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك إيقاف صرف مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة، بعد الخسارة المدوية أمام مازيمبي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ومن قبلها الخسارة أمام فريق إنبي 2-1 في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.





وأعلن رئيس الزمالك استمرار تجميد مستحقات اللاعبين في الفترة المقبلة لحين عودة الفريق للمسار الصحيح واستعادة اتزانه و الأداء الجيد الذي بدأ عليه الموسم، والعودة للانتصارات في البطولات المختلفة سواء المحلية أو الإفريقية.





ميتشو ينتظر استمارة 6 بعد الخسارة أمام مازيمبي:





واقترب مجلس إدارة نادي الزمالك من اتخاذ قرارًا باقالة الصربي ميتشو مدرب الفريق في الفترة الحالية بعد الخسارة أمام مازيمبي الكونغولي، وإنبي خلال المباريات الأخيرة، ويفكر مجلس القلعة البيضاء في تعيين مدرب مصري لقيادة الفريق بشكل مؤقت في الفترة القادمة، ويعد أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق أقرب المرشحين لقيادة الأبيض