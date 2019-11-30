ترتيب مجموعة الزمالك بعد الخسارة الفادحة أمام مازيمبي الكونغولي

خسر فريق الزمالك المصري بقيادة مدربه الصربي "ميتشو" أمام فريق مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3 – 0 في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم السبت على ستاد "تي.بي مازيمبي" ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019 – 2020.





أهداف مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي:





افتتح جاكسون موليكا أهداف مازيمبي الكونغولي بالدقيقة 60، بعد كرة عرضية رائعة من زميله باتو كابانجو من الجهة اليمني، وضعها "موليكا" في الشباك برأسية رائعة.





بينما جاء الهدف الثاني لفريق مازيمبي الكونغولي بالدقيقة 66 عن طريق اللاعب تريسور مبوتو بعد تمريرة ساحرة من باتو كابانجو داخل منطقة جزاء الزمالك وصلة لـ"مبوتو" والذي سددها أرضية قوية سكنت شباك محمد عواد حارس الفارس الأبيض.





واختتم جاكسون موليكا ثلاثية مازيمبي الكونغولي بتسجيل الهدف الثاني له بالمباراة في الدقيقة 84 من زمن اللقاء.





موعد مباراة أول أغسطس وزيسكو يونايتد الزامبي:





تقام المباراة الثانية في المجموعة بين فريقي أول أغسطس الأنجولي، وزيسكو يونايتد الزامبي في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "سيداد إينيفارسيتاريا" بأنجولا، وسيحاول الفريقين تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في مباراة اليوم من أجل التساوي مع مازيمبي في صدارة المجموعة.





ترتيب مجموعة الزمالك بعد الخسارة أمام مازيمبي:





1- مازيمبي .. 3 نقاط

2- أول أغسطس الأنجولي .. بدون نقاط

3- زيسكو يونايتد الزامبي .. بدون نقاط

4- الزمالك .. بدون نقاط





موعد مباراة الزمالك القادمة في دوري أبطال إفريقيا:





يستضيف فريق الزمالك نظيره فريق أول أغسطس الأنجولي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا يوم 7 ديسمبر المقبل.





بينما يلتقي فريق مازيمبي مع نظيره زيسكو يونايتد في زامبيا يوم السبت 7 ديسمبر في ثاني مبارياته في دور المجموعات الإفريقي.