Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أبيض ولا أسود".. جيهان خليل تسأل جمهورها على "إنستجرام"

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:05 م
Advertisements
جيهان خليل
جيهان خليل
حسام يونس
Advertisements
نشرت الفنانة جيهان خليل، صورة جديدة من ختام مهرجان القاهرة السنيمائي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".

وطهرت "خليل"، في الصورة بإطلالتين مختلفتين، حيث ارتدت في الأولى فستان أبيض مع ميك اب هادئ وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، وفي الإطلالة الثانية كانت ترتدي فستان باللون الأسود مفتوح الصدر بدون أكمام مع ميك أب جرئ يليق بالفستان وتسريحة شعر متناسبة مع إطلالتها، وعلقت عليها قائله: "أبيض ام أسود؟ أول إطلالة ولا الثانية؟".
 
ونالت الصورة إعجاب الجمهور الشديد حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "أبيض"، وعلق آخر قائلاً "المهم اللى هليبس الأبيض أو الأسود"، وعلق آخر"اسود"، "الاثنين أحلى من بعض".

يذكر أن الممثلة المغربية جيهان خليل، حلصت على جائزة أفضل ممثلة في برنامج "أراب كاستينج" لاكتشاف المواهب في مجال التمثيل الذي كانت تبثه قنوات "أبوظبي الإماراتية" و"النهار المصرية" و" إم تي" في اللبنانية.

جدير بالذكر أن "جيهان" شاركت مؤخراً في مسلسل "طلقة حظ"، بطولة مصطفى خاطر ومحمد انور وأيتن عامر وإنعام سالوسة وهبة مجدي وأحمد ماهر، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سنرجي.

بالإضافة إلي فيلم "رأس السنة"، بطولة إياد نصار وجيهان خليل و شرين رضا وأحمد مالك وهدي المفتي وهاجر الشرنوبي وبسمة وسالي عابد وأشرف مهدي وماجد الكدواني وعلي قاسم وشريف منير، تأليف وإنتاج محمد حفظي إخراج محمد صقر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني الإمارات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ يوم

«يلا شوت الجديد» NOW Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك TIME

منذ ساعتين و 20 دقيقة

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

منذ ساعة و 20 دقيقة

مشاهد مباراة الزمالك ضد مازيمبي Mazembe بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الزمالك ON SP

منذ ساعتين و 17 دقيقة

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ نصف ساعة

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

منذ 40 دقيقة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ 41 دقيقة

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ ساعة و نصف

«يلاشووت salah» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول plus

منذ 36 دقيقة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER NOW

منذ أقل من نصف ساعة

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ نصف ساعة

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ ساعتين و 30 دقيقة

«كورة لايف» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول «الهدف الأول»

منذ 35 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

جيهان خليل فى جلسة تصوير بالأهرامات: المكان الأكثر سحرا وجمالا

آخرهن حلا شيحة.. فنانات أشعلن الصيف بجلسات تصوير جذابة وأنيقة (صور)

جيهان خليل في إطلالة سوداء مع الحصان (صور)

بملابس سوداء.. أحدث ظهور لجيهان خليل عبر الـ انستجرام

شاهد.. جيهان خليل في أحدث ظهور لها (صورة)

جيهان خليل تحمل أر بي جي: "البنات ألطف الكائنات" (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:50 م

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

«كورة لايف» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول «الهدف الأول»

04:55 م

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

04:49 م

«يلاشووت salah» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول plus

04:54 م

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status