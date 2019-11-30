"أبيض ولا أسود".. جيهان خليل تسأل جمهورها على "إنستجرام"

نشرت الفنانة جيهان خليل، صورة جديدة من ختام مهرجان القاهرة السنيمائي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".





وطهرت "خليل"، في الصورة بإطلالتين مختلفتين، حيث ارتدت في الأولى فستان أبيض مع ميك اب هادئ وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، وفي الإطلالة الثانية كانت ترتدي فستان باللون الأسود مفتوح الصدر بدون أكمام مع ميك أب جرئ يليق بالفستان وتسريحة شعر متناسبة مع إطلالتها، وعلقت عليها قائله: "أبيض ام أسود؟ أول إطلالة ولا الثانية؟".

ونالت الصورة إعجاب الجمهور الشديد حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "أبيض"، وعلق آخر قائلاً "المهم اللى هليبس الأبيض أو الأسود"، وعلق آخر"اسود"، "الاثنين أحلى من بعض".





يذكر أن الممثلة المغربية جيهان خليل، حلصت على جائزة أفضل ممثلة في برنامج "أراب كاستينج" لاكتشاف المواهب في مجال التمثيل الذي كانت تبثه قنوات "أبوظبي الإماراتية" و"النهار المصرية" و" إم تي" في اللبنانية.





جدير بالذكر أن "جيهان" شاركت مؤخراً في مسلسل "طلقة حظ"، بطولة مصطفى خاطر ومحمد انور وأيتن عامر وإنعام سالوسة وهبة مجدي وأحمد ماهر، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سنرجي.





بالإضافة إلي فيلم "رأس السنة"، بطولة إياد نصار وجيهان خليل و شرين رضا وأحمد مالك وهدي المفتي وهاجر الشرنوبي وبسمة وسالي عابد وأشرف مهدي وماجد الكدواني وعلي قاسم وشريف منير، تأليف وإنتاج محمد حفظي إخراج محمد صقر.