محبة عمرها 4 عقود.. مكتب رضوى عاشور بالجامعة لا يجد حرجًا في العناق

التعلّق ليس قاصرًا أحيانًا على الأشخاص، قد يتعلق الإنسان بأشيائه المادية التي يألفها فيجد في غيابها فراغًا لا يملؤه سواها، وبقدر رهافة الإنسان ورقته تتصاعد داخله وتيرة الارتباط بما حوله من جمادات، فتكبر الأشياء في عينيه، تتحول في نظره كما الأشخاص، قادرة على تلمس ما يدركه من أحداث وما يعصف به من شدائد، يتوحد معها لأنها كانت شاهدة على الكثير من تقلبات الأيام، فتتحول إلى برج ثابت في الزمان، يأوي إليه حمام الذكريات، الساجع بالحنين إلى ما انقضى من أيام، مزدانة بالحب، ومرصعة بالفقد.





بنهاية طرقة طويلة بالطابق الرابع بكلية الآداب جامعة عين شمس، يقع قسم اللغة الإنجليزية، مغلق على باب خشبي كبير، لذا تخف فيه الحركة، بعكس السلم الرئيسي في الجهة الأخرى، والذي يتكدس بالطلاب المُتنقلين بين الأدوار طوال اليوم الدراسي، ففي حين يعم الصخب والزحام الأقسام الأخرى، تلف القسم الذي يتشارك الدور ذاته مع قسم الجغرافيا حالة من الهدوء، يأتي بعض الطلاب بين حين وآخر، يمازحون "عم أحمد" ساعي القسم، يطلبون منه بعض الملازم أو يحجزن الكتب الجديد، بينما يقف آخرون مع معيدي المواد يتناقشون معهم حول المشاريع البحثية التي يعملون عليها.



