"بفستان أسود".. إلهام شاهين تخطف الأنظار عبر "إنستجرام"





ظهرت إلهام، بالصورة بفستان أسود اللون، عاري الكتفين، وعقلت على الصورة قائلا: "فيستيفال فيلم ميكر".



لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور إلهام شاهين، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "الله عليكي ساكنة في أعماق القلب"، وأضاف آخر: "حلوة أوي واللوك حلو أوي ما شاء الله"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "قمر إرجعي لينا بمسلسل".



يذكر أن إلهام تستعد لتصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "حظر تجول"، ويشارك فى بطولته كل من إلهام شاهين، وأمينة خليل، والفيلم من إخراج أمير رمسيس، ولم يتم الإعلان عن باقى الأبطال حتى الآن، ويشار إلى أن أخر أعمالها كان فيلم "يوم للستات"، وشاركت فى بطولته بجانب كل من نيللي كريم، وناهد السباعي، وهالة صدقي.



شاركت الفنانة إلهام شاهين، جمهورها بصور جديدة لها، على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفديوهات الشهير"إنستجرام"، من إطلالتها بـ"فيستيفال فيلم ميكر".