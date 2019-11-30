مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتو ن بث مباشر دون انقطاع وجودة متعددة في الدوري الإنجليزي liverpool vs brighton

مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر دون انقطاع وجودة متعددة في الدوري الإنجليزي

يحل الفريق الاول لكرة القدم بنادي برايتون ضيفاً ثقيلا علي نظيره ليفربول ، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم ، علي ملعب " انفيلد " في (انجلترا) ، تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة ، ضمن إطار منافسات بطولة الدوروي الانجليزي الممتاز 2019/2020









score live الان مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر دون انقطاع وجودة متعددة في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة ليفربول ضد برايتون في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، يسعي فريق برايتون في التغلب علي نظيره ليفربول كي يثأر منه بعد الهزيمة التي تلقاها في مباراة الاياب التي جمعت بينهم الموسم الماضي وانتهت المباراة بنتيجة 0-1 لصالح الرديز عن طريق ضربة جزاء احرزها نجم المنتخب المصري محمد صلاح .



