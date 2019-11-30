Advertisements
مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتو ن بث مباشر دون انقطاع وجودة متعددة في الدوري الإنجليزي liverpool vs brighton
السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:09 م
Advertisements
Advertisements
مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر دون انقطاع وجودة متعددة في الدوري الإنجليزي
يحل الفريق الاول لكرة القدم بنادي برايتون ضيفاً ثقيلا علي نظيره ليفربول ، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم ، علي ملعب " انفيلد " في (انجلترا) ، تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة ، ضمن إطار منافسات بطولة الدوروي الانجليزي الممتاز 2019/2020
score live الان مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر دون انقطاع وجودة متعددة في الدوري الإنجليزي
بث مباشر مباراة ليفربول ضد برايتون في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، يسعي فريق برايتون في التغلب علي نظيره ليفربول كي يثأر منه بعد الهزيمة التي تلقاها في مباراة الاياب التي جمعت بينهم الموسم الماضي وانتهت المباراة بنتيجة 0-1 لصالح الرديز عن طريق ضربة جزاء احرزها نجم المنتخب المصري محمد صلاح .
Advertisements