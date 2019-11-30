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فوز تلا وسرس الليان وغزل شبين وعرب الرمل وتعادل ميت خلف بالقسم الثالث

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:10 م
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بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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شهدت مباريات الأسبوع الثامن، من منافسات المجموعة العاشرة، بدوري القسم الثالث، فوز فريق مركز شباب تلا على حساب فريق دقادوس، بهدف للنيجري سعيدو.

وحقق سرس الليان الفوز خارج ملعبه على حساب فريق ديرب نجم بهدف عن طريق فريد دويدار في الشوط الأول.

وتغلب غزل شبين على فريق ميت خاقان 2-1 حيث تقدم لميت خاقان حماده عاطف، وقبل ختام الشوط الأول تعادل غزل شبين عن طريق إسلام فرج.

وفي الشوط الثاني سجل الغزل هدف الفوز عن طريق اللاعب محمد عبد الغني.

وحقق عرب الرمل فوزا غاليا وصعبا خارج ملعبه على حساب بلبيس بهدفين لهدف، سجلهما نادر الغريب في الشوط الأول، وعلاء علي زليط في الشوط الثاني، وقبل نهاية اللقاء سجل بلبيس هدفه الوحيد.

وحسم التعادل السلبي مباراة الشرقية مع ميت خلف، ومركز شباب ديرب نجم مع فاقوس.

وحقق أبو حماد الفوز على أبو كبير بهدف نظيف، ليرتفع رصيدة إلى 6 نقاط، ويبقى أبو كبير عند 5 نقاط.


ترتيب المجموعة العاشرة

1- مركز شباب تلا 16 نقطة
2- سرس الليان 16 نقطة
3- شباب ديرب نجم 13 نقطة (مؤجل له مباراة)
4- غزل شبين 13 نقاط (مؤجل له مباراة)
5- ميت خاقان 12 نقطة
6- عرب الرمل 9 نقاط (مؤجل له مبارتان)
7- بلبيس 9 نقاط
8- ميت خلف 9 نقاط
9- الشرقية 9 نقاط
10- فاقـوس 8 نقاط
11- دقادوس 6 نقاط
12- شباب أبو حماد 6 نقاط
13- أبو كبير 5 نقاط
14- ديرب نجم 4 نقاط
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