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يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER NOW

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:07 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون ضيفًا ثقيلاً على نظيره ليفربول، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر الجاري، على ملعب “أنفيلد”، في إطار منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.
موعد مباراة ليفربول ضد برايتون لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Liverpool ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي، في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة مساءًا بتوقيت تونس، والثالثة مساءًا بتوقيت جرينتش.

كورة جول Brighton KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون
ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة ليفربول ضد أستون فيلا حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق حسن العيدروس، في قمة منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإنجليزية.

بث مباشر لمباراة ليفربول ضد برايتون كول كورة COOLKORA
يسعى ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب لإستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة، لمواصلة الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، عن طريق تحقيق الفوز على برايتون Liverpool vs Brighton ONLINE.

يلا شوت Yalla Shootمباراة ليفربول ضد برايتون
نقدم لكم بث مباشر لمباراة ليفربول ضد برايتون، للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.
رابط مشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون كورة ستار KORA STAR، حيث يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة

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