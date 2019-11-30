"الغباري": جميع علاقات مصر الدولية مبنية على المصالح المشتركة

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن العلاقات الدولية لمصر مع جميع دول العالم مبنية على مبدأ أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه مهام منصبه كرئيس لجمهورية مصر العربية، حيث أكد أن المصالح المشتركة هي الأساس في العلاقات بين الدول وبعضها وليست التبعية أو أي شيء أخر.



وأضاف "الغباري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن العلاقات بين مصر والمجر ممتدة منذ فترة طويلة، وهناك مصالح متبادلة بين مصر والمجر، فمصر تريد عودة الصناعة والاستثمار من المجر مرة أخرى، والمجر مشكلتها الهجرة غير الشرعية والإرهاب، ومصر تقدم له كافة الدعم في هذا الأمر من خلال مكافحتها الهجرة غير الشرعية، باعتبار مصر الأساس في مكافحتها.



وتابع مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن خطورة الهجرة غير الشرعية أنها أصبحت وسيلة لانتقال الإرهاب، موضحًا أن مصر والمجر بينها علاقات قديمة خاصة في مجال الصناعة، مثل القطار المجري وغيره.

