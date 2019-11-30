Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الغباري": جميع علاقات مصر الدولية مبنية على المصالح المشتركة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:06 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
Advertisements
قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن العلاقات الدولية لمصر مع جميع دول العالم مبنية على مبدأ أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه مهام منصبه كرئيس لجمهورية مصر العربية، حيث أكد أن المصالح المشتركة هي الأساس في العلاقات بين الدول وبعضها وليست التبعية أو أي شيء أخر.

وأضاف "الغباري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن العلاقات بين مصر والمجر ممتدة منذ فترة طويلة، وهناك مصالح متبادلة بين مصر والمجر، فمصر تريد عودة الصناعة والاستثمار من المجر مرة أخرى، والمجر مشكلتها الهجرة غير الشرعية والإرهاب، ومصر تقدم له كافة الدعم في هذا الأمر من خلال مكافحتها الهجرة غير الشرعية، باعتبار مصر الأساس في مكافحتها.

وتابع مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن خطورة الهجرة غير الشرعية أنها أصبحت وسيلة لانتقال الإرهاب، موضحًا أن مصر والمجر بينها علاقات قديمة خاصة في مجال الصناعة، مثل القطار المجري وغيره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر المجر اللواء محمد الغباري العلاقات المصرية المجرية اكستر نيوز

أخبار تهمك

مشاهد مباراة الزمالك ضد مازيمبي Mazembe بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الزمالك ON SP

منذ ساعتين و 16 دقيقة

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ نصف ساعة

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

منذ 39 دقيقة

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

منذ حوالي 3 ساعات

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

«يلا شوت الجديد» NOW Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك TIME

منذ ساعتين و 19 دقيقة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ 40 دقيقة

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ ساعة و نصف

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ ساعتين و 29 دقيقة

«كورة لايف» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول «الهدف الأول»

منذ 34 دقيقة

«يلاشووت salah» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول plus

منذ 35 دقيقة

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ يوم

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

منذ ساعة و 19 دقيقة

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ نصف ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر Zamelek - Tout Puissant Mazembe بدون تقطيع يلا شووت الزمالك مجانًا Champions Le

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: تطور ملموس في العلاقات بين مصر والمجر (فيديو)

مدير كلية الدفاع الأسبق: مصر لديها 37 تدريب مشترك مع دول أخرى

"الرئاسة": زيارة السيسي إلى فيينا أسفرت عن اتفاقيات اقتصادية مثمرة

السيسي يلتقي برئيس جمهورية المجر في نيويورك

برلماني: خطابات السيسي أمام الأمم المتحدة بلسان إفريقيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:50 م

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

«كورة لايف» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول «الهدف الأول»

04:55 م

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

04:49 م

«يلاشووت salah» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول plus

04:54 م

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status