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موعد مباراة الزمالك المقبلة عقب الخسارة من مازيمبي بأبطال أفريقيا

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:03 م
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الزمالك
الزمالك
محمد الصو
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انتهت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي، بفوز الفريق الكونغولي، بثلاثية دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقدم موليكا لأصحاب الأرض عن طريق رأسية داخل الشباك في الدقيقة 60 من عمر المباراة، قبل أن يعزز موبوتو تقدم مازيمبي بالهدف الثاني، في الدقيقة 66 من تسديدة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعود موليكا ويحرز الهدف الثالث في الدقيقة 83 من اللقاء، والتي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب لومباتشي في الكونغو لحساب المجموعة الأولى.

ويلعب الزمالك ضمن منافسات الجولة الأولى والتي تضم كل من "زيسكو يونايتد الزامبي ومازيمبي الكونغولي وبريميرو دي أوجستو الأنجولي".

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مازيمبي الكونغولي إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما يقبع الزمالك في المركز الأخير بدون أي نقاط.

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الهزيمة أمام مازيمبي

ويستضيف الزمالك الشرقية، على ملعب القاهرة الدولي يوم 4 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 لكأس مصر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
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