تعرف على موعد انتهاء فترة تلقى تظلمات بطاقات التموين بالبحر الأحمر

قال المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، استمرار تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية من المواطنين الذين جرى استبعادهم من صرف السلع لمدة أسبوعين، تنتهي منتصف ديسمبر المقبل.



وأكد وكيل وزارة التموين، جاء ذلك بعد إعلان وزير التموين قرارًا بمد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 15 ديسمبر، والتي كان من المقرر أن تنتهي اليوم السبت، بهدف منح المواطنين أصحاب البطاقات التموينية مهلة لتقديم تظلماتهم بكافة مكاتب التموين على مستوى الجمهورية.



، وأضاف "إسماعيل" لـ"لفجر" أن بحث التظلمات يأتي وفقًا لمؤشرات العدالة الاجتماعية لإعادة من تثبت أحقيته للدعم، مؤكدًا أنه يجري النظر في جميع التظلمات، وأن نسبة كبيرة من البطاقات جرى إعادتها للصرف مرة أخرى بعد ثبوت احقيتها.



وأشار وكيل الوزارة عن آليات تقديم التظلمات لمن جرى استبعادهم وفقًا للمحددات التي أقرتها الوزارة، أن المواطن يتقدم لمكتب التموين التابع له بتظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة، على أن يكون موضحا به “الرقم القومي هاتف المحمول، نوع التظلم، رقم البطاقة الذكية”، ويقوم مكتب التموين بإرسال تلك الكشوف المعتمدة من رئيس المكتب إلى مديرية التموين بالمحافظة.



