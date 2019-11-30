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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش ليفربول plus هدف محمد صلاح live

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:03 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر لمباراة ليفربول ضد برايتون كورة أونلاين KORAONLINE، عندما تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب "أنفيلد"، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد برايتون، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

يلا شوت Yalla Shoot لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد برايتون، عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق حسن العيدروس.

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد برايتون، لمتابعتها في موعدها المحدد بمختلف الجودات دون تقطيع، عبر يلا شوت Yalla Shoot، وكورة جول KORAGOAL.

كورة لايف KORALIVE، حيث تقام مباراة ليفربول ضد برايتون في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة مساءًا بتوقيت تونس، والثالثة مساءًا بتوقيت جرينتش Liverpool vs Brighton.

كورة جول KORAGOAL، حيث يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في مواصلة تفوقه في بطولة الدوري بتربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بتحقيق الفوز على برايتون Liverpool vs Brighton.
كول كورة COOLKORA لمشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون Liverpool، حيث يعول الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز على الثلاثي الهجومي المتمثل في الدولي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو Salah LIVE.

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواصلة نتائجه الإيجابية في الموسم الحالي لمواصلة الصراع على لقب الدوري، في مواجهة صعبة أمام برايتون العنيد Liverpool vs Brighton.

الأسطورة livehd7 لمشاهدة ممتعة للمباراة النارية المرتقبة بين الفريقين Liverpool، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في لقاء وحيد.

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