أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

ساد الهدوء على ساحات التظاهر في العاصمة العراقية بغداد و9 محافظات أخرى بعد إعلان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، اعتزامه تقديم استقالته إلى البرلمان العراقي عقب مظاهرات احتجاجية على الأوضاع في البلاد.

ساد الهدوء على ساحات التظاهر في العاصمة العراقية بغداد و9 محافظات أخرى بعد إعلان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، اعتزامه تقديم استقالته إلى البرلمان العراقي عقب مظاهرات احتجاجية على الأوضاع في البلاد.

التقى وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، ووزير الدفاع تارو كونو، برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، لإجراء محادثات حول التعاون لبناء منطقة حرة في المحيط الهادئ

التقى وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، ووزير الدفاع تارو كونو، برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، لإجراء محادثات حول التعاون لبناء منطقة حرة في المحيط الهادئ