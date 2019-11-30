ننشر حركتي الشحن والملاحة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة.



وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 4500 طن رمل و9050 طن يوريا و800 طن فوسفات و1000 طن بودرة جبس و1500 طن نترات أمونيوم و2900 طن كسب صويا.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 145161 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 29148 طنا.



وقد غادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2601 طن قمح، في حين غادر عدد 102 سيارة نقل محملة بـ 4950 طن قمح.



