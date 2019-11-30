سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 30-11-209

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 30-11-2019، استقرار في محلات الذهب في مصر، في الوقت الذي استقرت فيه اسعار الذهب ايضا.

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 30-11-2019 :





وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 30-11-2019 نحو 5255 جنيه، حيث يبلغ وزنة نحو 8 جراما من الذهب عيار 21 جرام.

وعلى صعيد اسعار الذهب الآخر فقد سجلت الآتي:

تـراوح سعر الذهب اليوم السبت 30-11-2019 "عيار 21": بين 655 جنيه للجرام إلى 657 جنيه للجرام.

تراوح سعر الذهب اليوم السبت 30-11-2019 "عيار 24": بين 757 جنيه إلى 758 جنيه للجرام.

تراوح سعر الذهب اليوم السبت 30-11-2019 "عيار 18": بين 556 إلى 557 جنيه للجرام.

اسعار الذهب تشهد ارتفاعًا بنحو 6 إلى 7 جنيها في الجرام خلال الأسبوع الماضي:

وكانت اسعار الذهب المحلية شهدت ارتفاعات ترواحت في المتوسط بقيمة 7 جنيهات للجرام الواحد خلال تعاملات الاسبوع الماضي، بعدما شهد السعر العالمي صعودا بسب توترات السياسية بين الصين وامريكا التى قد تدفع لفشل المفاوضات التجارية.

اسعار الذهب العالمية

ارتفعت أسعار الذهب العالمية في اخر تعاملاتها يوم الجمعة بينما تترقب الأسواق المزيد من التطورات في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين..

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1463.81 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول. وينهي المعدن الأصفر الشهر على خسائر بحوالي 3.3%.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.6% لتبلغ عند التسوية 1470.20 دولار للأوقية.