الليلة بـ"مصر النهاردة".. متابعة لأول رحلة عمرة بنظام البوابة الإلكترونية

يقدم الليلة، برنامج مصر النهاردة المذاع عبر الفضائية المصرية، متابعة تفصيلية عن انطلاق أول رحلة عمرة بعد تطبيق النظام الجديد "بوابة العمرة"، والذي يضمن حقوق المعتمرين المصريين، وتوفير كافة سُبل الراحة والأمان لهم أثناء أداء المناسك، إلى جانب الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية.





وتستضيف الفقرة باسل مصطفى السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة.

كما تكشف الحلقة في فقرتها الثانية، عن تحالفات جماعة الإخوان الإرهابية مع التنظيمات الإرهابية في الخارج، والتي تستهدف القتل والتدمير وإشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب والشائعات المُضللة.

وتستضيف الفقرة ماهر فرغلي الباحث المتخصص في حركات الإسلام السياسي.

يذكر أن البرنامج من تقديم أحمد سمير وريهام الديب، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.