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«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:46 م
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بوابة الفجر
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KOORA STAR يستضيف ملعب أنفيلد مباراة قوية تجمع بين ليفربول ونظيره برايتون ضمن مباريات الجولة الرابعة غشر من بطولة الدوري الإنجليزي تحت قيادة الحكم مارتن اتكينسون فى لقاء يسعي فيه الريدز للفوز والإستمرار فى صدارة الدوري الإنجليزى YALLA SHOOT، شاهد مباراة ليفربول اليوم KOORA GOAL، تابع مباراة ليفربول بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول وبرايتون YALLA SHOOT.

KOORA STAR وسيقام اللقاء فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعه مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول وبرايتون ببطولة الدوري الإنجليزى YALLA SHOOT، تابع مباراة ليفربول اليوم KOORA GOAL، رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون KOORA STAR.

سيستضيف ملعب أنفيلد مباراة ليفربول وبرايتون فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول وبرايتون KOORA GOAL ، ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر الفجر الرياضي بث مباشر KOORA LIVE .

وسيشارك محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر بعدما اعلن جاهزيته وشارك خلال مباراة فريقه الأخيرة ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام نابولي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول اليوم بمشاركة محمد صلاح KOORA STAR، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون YALLA SHOOT.

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