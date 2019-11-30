غدًا.. "دار الهلال" تستقبل ثالث الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام

تستضيف مجلة المصور التابعة لمؤسسة دار الهلال الصحفية، غدًا الأحد، الجلسة التحضيرية الثالثة للحوار الوطني لمؤتمر الشأن العام، والذي تعد وزارة الأوقاف لعقده تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعنوان "الشباب والسوشيال ميديا وقضايا الشأن العام".





يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويديرها الكاتب الصحفي كرم جبر، وتناقش الجلسة دور النخبة والمثقفين في توعية الشباب بقضايا الشأن العام، ودور الشباب في مناقشة قضايا الوطن وتأثير السوشيال ميديا فى توجيه الرأي العام ورؤية الشباب لقضايا الشأن العام.

ويشارك فيها مجموعة كبيرة من شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب ورؤساء وأعضاء اتحادات طلاب الجامعات ورؤساء الأحزاب وشباب الوزارات، بجانب نخبة من كبار المفكرين والكتاب ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات.

ومن جانبه، قال أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور، أن استضافة المؤسسات الصحفية القومية للجلسات التحضيرية تأتى انطلاقًا من دورها اختيار موضوع النقاش فى الجلسة جاء بمبادرة ثلاثية من الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وكرم جبر الهيئة الوطنية للصحافة والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للشباب، وذلك إدراكًا منهم لأهمية الاستماع إلى الشباب فى هذه القضية التى ترتبط بالوعى وبمستقبل مصر والشباب هى المستقبل الذى يحظى باهتمام القيادة السياسية التى تؤكد دائما على الحوار معهم والاستماع اليهم ومشاركتهم فى كافة قضايا الوطن.

وأضاف: "ستناقش الجلسة تأثير وسائل التواصل الاجتماعى فى قضايا الوطن ونشر الأكاذيب والشائعات التي تلعب دورًا سلبيًا فى توجيه بعض الشباب وصناعة الفتن المجتمعية".