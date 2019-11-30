الاتحاد الدولى للسلاح يكرم حمزة أفضل ناشئ في العالم

قام الاتحاد الدولى للسلاح بتكريم اللاعب الواعد محمد حمزة لتصدره التصنيف العالمى للناشئين فى سلاح الشيش.

وتم تكريم حمزة على هامش اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة فى مدينة لوزان السويسرية فى حضور رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى وماهر حمزة المدير الفنى للمنتخبات الوطنية ووالد اللاعب فى نفس الوقت.





وتسلم محمد حمزة درع الاتحاد الدولى للسلاح من رئيس الاتحاد وسط تصفيق ممثلى 157 دولة الحاضرين للاجتماع.





واكد عبد المنعم الحسينى ان محمد حمزة يستحق ما وصل اليه بعدما اجتهد واخلص فى تدريباته ومع امتلاكه الاصرار والعزيمة انطلق نحو العالمية ليكون صورة مشرفة لبلده وللرياضة المصرية عامة .

اضاف الحسينى قائلا ان ما تحققه رياضة السلاح المصرى حاليا على مستوى العالم ليس نهاية المطاف ولكنها البداية نحو تحقيق المزيدوالمزيد من الإنجازات .

واعرب محمد حمزة عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز مؤكدا إن ماوصل اليه يضع على عاتقه مسئولية ثقيلة للغاية وهو يقدرها جيدا ويتمنى ان يكون عند حسن ظن الجميع .

ووجه حمزة الشكر الى مجلس ادارة اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى وللجهاز الفنى على ما يبذلونه من اجل الارتقاء بمستوى السلاح المصرى عالميا.