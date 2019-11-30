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«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:39 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر ليفربول يلا شوت، Kora live ليفربول نظيره برايتون بث مباشر كورة اون لاين بلس الاسطورة كورة اكسترا Extra Liverpool live، في مباراة نارية بين فريق ليفربول ونظيره برايتون، مساء اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019، على ملعب إنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

موعد مبارة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي:-
بث مباشر ليفربول ضد برايتون
رابط مشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون بث مباشر كورة ستار يلا شوت ليفربول بث مباشر ليفربول ضد برايتون اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، ومن المقرر أن تقام مباراة بين ليفربول ضد برايتون، على ملعب إنفيلد، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة مساء بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي:-
تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني الممتاز.

بث مباشر مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي:-
تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ليفربول ضد برايتون، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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