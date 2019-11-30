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تعرف على أخر موعد لتلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينة بالإسكندرية

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:39 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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أكد محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، استمرار تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية من المواطنين الذين جرى استبعادهم من صرف السلع لمدة أسبوعين، تنتهي منتصف ديسمبر المقبل.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة التموين قرارًا بمد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 15 ديسمبر، والتي كان من المقرر أن تنتهي اليوم السبت، بهدف منح المواطنين أصحاب البطاقات التموينية مهلة لتقديم تظلماتهم بكافة مكاتب التموين على مستوى الجمهورية.

وأضاف سعد الله، في تصريحات صحافية، أن بحث التظلمات يأتي وفقًا لمؤشرات العدالة الاجتماعية لإعادة من تثبت أحقيته للدعم، مؤكدًا أنه يجري النظر في جميع التظلمات، وأن نسبة كبيرة من البطاقات جرى إعادتها للصرف مرة أخرى.

وعن آليات تقديم التظلمات لمن جرى استبعادهم وفقًا للمحددات التي أقرتها الوزارة، أوضح أن المواطن يتقدم لمكتب التموين بتظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة، على أن يكون موضحا به “الرقم القومي رقم المحمول، نوع التظلم، رقم البطاقة الذكية”، ويقوم مكتب التموين بإرسال تلك الكشوف المعتمدة من رئيس المكتب إلى مديريات التموين.

وبالنسبة لتظلمات امتلاك سيارة أو أكثر فيقدم المواطن شهادة معتمدة من المرور، تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه، وتحديد نوع موديل السيارة، وصورة البطاقة التموينية.

أما بالنسبة لتظلمات استهلاك كهرباء عالية، فيجري تقديم بيان معتمد من شركة الكهرباء بمتوسط استهلاكه الشهري أو إحضار إيصالات الكهرباء لصاحب البطاقة تفيد بمتوسط استهلاكه الشهري وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

ويتطلب تقديم تظلمات استهلاك فاتورة محمول عالية، إحضار فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها خط صاحب البطاقة، أو بيان معتمد من شركة المحمول بمعدل استهلاكه الشهري، مع صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

وعن التظلمات الخاصة بمصاريف المدارس المرتفعة، يجري تقديم شهادة معتمدة من المدرسة التي بها الأبناء توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل ابن.

وعن التظلمات الخاصة بمرتبات حكومية عالية أو معاشات عالية، فيقدم المواطن بيانا بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومي عالي، وبرنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية، يفيد بقيمة معاشه الشهري وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

وفي تظلمات الجمارك المرتفعة يقدم شهادة من مصلحة الجمارك تفيد بقيمة الجمارك المدفوعة وبالنسبة لتظلمات الضرائب العالية يجري تقديم شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب بقيمة الضرائب المدفوعة سنويًا على أن يتسلم مكتب التموين التظلمات المقدمة من المواطنين وتسجيلها على موقع تموين دعم مصر.

أما عن تظلمات الحيازة الزراعية، فيقدم المواطن شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة التموينية، توضح حيازته لأرض زراعية من عدمه ومساحة الحيازة.
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