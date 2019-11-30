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عدم قبول دعوى مالك عدلي لتأثيث غرفة حبسه الانفرادي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:38 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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قضت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، عدم قبول الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق، بصفته وكيلا عن مالك عدلي المحامي، وزوجته أسماء على محمد ذكي، والتي يطالب خلالها بالتصريح له بتأثيث غرفة حبسه، واستحضار الكتب والصحف والمجلات على نفقته، وإعطائه حقه في التراسل والاتصال التليفوني بمقابل مادي، وإلغاء قرار منعه من التريض وأداء الفرائض الدينية بالمسجد والالتقاء مع الواعظ الديني، ولذلك لعدم الصفة في رفع الدعوى.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٠٤٥٣ لسنة ٧٠ ق، كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومساعدي وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون ومأمور سجن المزرعة بمنطقة سجون طرة بصفتهم.

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