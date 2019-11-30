مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل مع نيوكاسل بالبريميرليج

تعادل فريق مانشستر سيتي مع فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجيمس بارك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





أهداف مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل :-





وسجل رحيم سترلينج هدف فريق مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 22 من بداية المباراة، وتعادل ويليامز لنيوكاسل بعد هدف السيتي بثلاث دقائق، واحرز كيفين دي بروين هدف مانشستر الثاني في الدقيقة 82 من الشوط الثاني، وعاد شيلفي ليتعادل لنيوكاسل قبل نهاية المباراة.





ترتيب الدوري الإنجليزي يعد مباراة مانشستر سيتي :-





ورفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف فريق ليستر سيتي، بينما يحل فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.





مواجهات الجولة الرابعة عشر من البريميرليج :-





ويلتقي الريدز مع فريق برايتون بعد قليل في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد، ويحل فريق إيفرتون ضيفا على فريق ليستر سيتي على ملعب الكينج باور، ويواجه فريق تشيلسي نظيره فريق وست هام يونايتد في ديربي لندن على ملعب الستامفورد بريدج.





ويستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق أستون فيلا في المباراة التي ستقام على ملعب الأولدترافورد، ويواجه فريق بيرنلي منافسه فريق كريستال بالاس على ملعب تيرف مور، ويلتقي فريق نوريتش سيتي مع فريق أرسنال والذي أعلن صباح اليوم رحيل مدربه يوناي إيمري بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.



