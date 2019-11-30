نائب محافظ جنوب سيناء: "مفيش أي معوقات ممكن توقفنا" (فيديو)





قالت المهندسة إيناس حافظ، نائب محافظ جنوب سيناء، إنها عملت بالعديد من الاماكن حتى تصل لهذا المنصب منذ بداية تخرجها وحتى اليوم، مع شخصيات أكاديمية وعلمية ومكاتب استشارية كبرى، معقبة: "أنا كنت بشتغل والتوفيق من عند ربنا".وأضافت "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن القيادة السياسية ترى أنه آن الأوان لبناء صف ثاني وثالث من الشباب قادر على إكمال الطريق، وهذه ثقة لا بد أن يكون الشباب قدها، وهذا لن يحدث إلا بتعاون القيادات في الدولة المصرية والمحافظات مع الشباب لتفعيل المبادرات التي تتطلق بصفة مستمرة بشكل حقيقي من خلال التواصل مع المواطنين على الأرض؛ لتلبية احتياجات المواطنين وفقًا للإمكانيات المتاحة.وأوضحت نائب محافظ جنوب سيناء، أننا قادرون على تذليل كافة العقوبات والصعاب التي نواجهها، فحال وجود مشكلة في القوانين من الممكن مناقشتها مع خبراء القانون لحلها، مضيفة: "مفيش أي معوقات ممكن توقفنا عن عملنا طالما أننا لدينا إصرار على تحقيق أهدافنا".