Advertisements
Advertisements
Advertisements

نائب محافظ جنوب سيناء: "مفيش أي معوقات ممكن توقفنا" (فيديو)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:37 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
Advertisements
قالت المهندسة إيناس حافظ، نائب محافظ جنوب سيناء، إنها عملت بالعديد من الاماكن حتى تصل لهذا المنصب منذ بداية تخرجها وحتى اليوم، مع شخصيات أكاديمية وعلمية ومكاتب استشارية كبرى، معقبة: "أنا كنت بشتغل والتوفيق من عند ربنا".

وأضافت "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن القيادة السياسية ترى أنه آن الأوان لبناء صف ثاني وثالث من الشباب قادر على إكمال الطريق، وهذه ثقة لا بد أن يكون الشباب قدها، وهذا لن يحدث إلا بتعاون القيادات في الدولة المصرية والمحافظات مع الشباب لتفعيل المبادرات التي تتطلق بصفة مستمرة بشكل حقيقي من خلال التواصل مع المواطنين على الأرض؛ لتلبية احتياجات المواطنين وفقًا للإمكانيات المتاحة.

وأوضحت نائب محافظ جنوب سيناء، أننا قادرون على تذليل كافة العقوبات والصعاب التي نواجهها، فحال وجود مشكلة في القوانين من الممكن مناقشتها مع خبراء القانون لحلها، مضيفة: "مفيش أي معوقات ممكن توقفنا عن عملنا طالما أننا لدينا إصرار على تحقيق أهدافنا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر محافظات حركة المحافظين جنوب سيناء اخبار المحافظات

أخبار تهمك

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ ساعة

كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك Zamelek

منذ أقل من ساعتين

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ 5 دقائق

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ ساعتين و 42 دقيقة

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ ساعتين

«يلاشووت salah» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول plus

منذ 9 دقائق

مشاهد مباراة الزمالك ضد مازيمبي Mazembe بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الزمالك ON SP

منذ أقل من ساعتين

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ يوم

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر Zamelek - Tout Puissant Mazembe بدون تقطيع يلا شووت الزمالك مجانًا Champions Le

منذ أقل من ساعتين

«كورة لايف» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول «الهدف الأول»

منذ 8 دقائق

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

منذ ساعتين و 48 دقيقة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

منذ أقل من ساعة

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ 5 دقائق

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

«يلا شوت الجديد» NOW Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك TIME

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي Shekibala

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

إنشاء مجمع صناعي بالغردقة بتعاون مشترك بين المحافظة وهيئة التنمية الصناعية

رئيس محلية البرلمان: مشروع قانون لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة

رئيس لجنة تنمية الثروة السمكية: لدينا أكثر من 11 بحيرة يتم التعدي عليها (فيديو)

بعد تعينها نائبا لمحافظ جنوب سيناء.. إيناس سمير: تعيني في هذا المنصب لم يكن مفاجئ

نائب محافظ المنوفية عن حركة المحافظين الجديدة: تصب في مصلحة المواطن

نائب محافظ القليوبية: الـ23 نائبا سيحصلون على دورات تدريبية في ملف المحليات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:27 م

كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك Zamelek

«كورة لايف» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول «الهدف الأول»

04:55 م

«يلاشووت salah» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول plus

04:54 م

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

04:58 م

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status