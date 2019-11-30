«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول ONLINE watch

ويستضيف نادي ليفربول الإنجليزي COOL KORAالذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح نادي برايتون في ملعب





أنفيلد رود، في الجولة الرابعة عشرة من بطولة اوري الإنجليزي الممتاز.

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ويسعى مدرب ليفربول يورجن كلوب للفوز بالمباراة من أجل تعزيز صدارة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وسيقود النجم المصري محمد صلاح YALLA KORA فريقه ليفربول لمواجهة برايتون، حيث من المتوقع أن تكون تشكيلة فريقه كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكير

خط الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – ديان لوفرين – أندي روبيرستون.

خط الوسط: جوردان هيندرسون –أليكس أوكسليد تشامبرلين – جورجينو فينالدوم.

خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.





ترتيب ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

تابع من هنا KOOORA4LIVE مباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواجهة برايتون متابعة مباشرة وحصرية برابط سريع جودة عالية.





ويحتل ليفربول قمة الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقاط MOB IKORA بينما يحتلبرايتون المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة





موعد مباراة ليفربول ونابولي والقنوات الناقلة

تابع بث حي لمباراة ليفربول وبرايتون COOL KORA ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر موقع الفجر الرياضي من خلال رابط KORA STAR دون تقطيع لجميع السرعات.





تنقل المباراة على الهواء مباشرة على قناة 7beIN Sports HD بتعليق حسن العيدراوس وذلك في تمام الخامسة مساء اليوم السبت 30 نوفمبر بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.



