صحة الإسكندرية: منظومة إلكترونية موحدة لاستقبال شكاوى المواطنين

قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن المديرية أجرت تطويرًا لمكاتب خدمة المواطنين بديوان المديرية والمستشفيات التابعة لها، من خلال الربط بمنظومة إلكترونية موحدة لاستقبال الشكاوى الواردة والاستجابة لها في أسرع وقت.



وأضاف عثمان، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين.



وأكد وكيل وزارة الصحة أهمية الاستماع لشكاوى ومقترحات المرضة وذويهم، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة حققت أعلى نسبة إنجاز للشكاوى خلال شهر أكتوبر، وفقًا لتصريح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.

