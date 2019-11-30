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«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:30 م
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بوابة الفجر
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يلا لايف تابع البث المباشر لمواجهة فريق ليفربول مع فريق برايتون اليوم السبت 30 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد YALA KOORA وسوف تكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل حصد الثلاث نقاط في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يلا شوت حصري تابع المباراة كاملة بين فريق ليفربول وفريق برايتون بدون تقطيع عبر اليوتيوب وعلى البث المباشر الاسطورة GOAL KOORA.

يلا شوت حصري ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة وبفارق 8 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط KOORA ONLINE ويحتل فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، ويحل فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 26 نقطة YALA SHOOOT PLUS، ويستعد محمد صلاح للعودة إلى مباريات الدوري الإنجليزي بعد غيابه في المباراة السابقة ضد كريستال بالاس.

كورة أونلاين وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي في السنوات الماضية KOORA ONLINE حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق ليفربول وفريق برايتون عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD، وسوف يكون هناك ضغط مباريات كبير خلال الفترة المقبلة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز BEIN MATSH.

جول كورة ويستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق أستون فيلا في المباراة التي ستقام على ملعب الأولدترافورد KOORA STAR ويواجه فريق بيرنلي منافسه فريق كريستال بالاس على ملعب تيرف مور YALA LIVE ويلتقي فريق نوريتش سيتي مع فريق أرسنال والذي أعلن صباح اليوم رحيل مدربه يوناي إيمري بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة COOL KOORA.

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