أمير وجيه: نسعى لاكتشاف ٢٠٠ موهوب من دار الأيتام وابناء شهداء الجيش والشرطة في مشروع موهوبي الاسكواش

أكد أمير وجيه المدير الفنى للمشروع القومى لموهوبى الاسكواش، أن هذا المشروع هام وضروري جدا لتواصل الأجيال، واكتشاف العديد من المواهب الجديدة في مختلف الأماكن على مستوى الجمهورية، ومن الأعمار السنية المختلفة.





وأشار وجيه في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن المشروع يأتي وفق توجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالاهتمام بالنشء والرياضيين، وتكريمهم على الإنجازات.





وأردف قائلا: "البداية ستكون مع مركز شباب الجزيرة ومركز شباب بورسعيد، والخطة الموضوعة هي الوصول إلى ١٠٠٠ ناشيء موهوب بعد ٥ سنين من الآن، وسوف سيتم العمل على تحقيق هذا الهدف بكل قوة وخطوات علمية وعملية مدروسة".





وكشف وجيه النقاب عن اتجاه المشروع الذي يرعاه البنكً الاهلي إلى دور رعاية دار الأيتام وأبناء شهداء الجيش والشرطة، واكتشاف المواهب منهم وتقديمهم وتجهيزهم ليكونوا ابطال المستقبل القريب، مشددا على أن الهدف هو وجود ٢٠٪ من قوام المشروع، أي ٢٠٠ ناشيء، من أبناء الجيش والشرطة ودور رعاية الأيتام.





وأردف: "المشروع هو أول برنامج رياضي اجتماعي في الشرق الأوسط، وذلك بناءا على تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بأن الشعب المصري أسرة واحدة، ولا بد أن تكون فرص الإبداع متساوية لكل الفئات، نعمل على تقديم أبطال للعالم من هذه الفئات".



