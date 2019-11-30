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مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر مجانًا بدون تقطيع liverpool vs brighton live match

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:29 م
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بوابة الفجر
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كورة ستار مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب الدولي المصري محمد صلاح مع فريق برايتون يوم السبت 30 نوفمبر YALA KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم KOORA ONLINE ويسعى الريدز لتحقيق الانتصار من أجل الاستمرار في صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز.

يلا شوت حصري ويحتل الريدز صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة وبفارق 8 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني KOORA LIVE بينما يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، ويأتي فريق تشيلسي تحت قيادة مدربه فرانك لامبارد في المركز الرابع برصيد 26 نقطة YALA SHOOOT PLUS.

جول كورة وعاد اللاعب المصري محمد صلاح للمشاركة مع فريقه ليفربول ضد نابولي الإيطالي بعد غيابه في مباراة فريقه ضد كريستال بالاس والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد COOL KOORA بعد الإصابة التي تعرض لها ضد مانشستر سيتي في الجولة الحادية عشر من البريميرليج، وكان قد غاب صلاح عن مباراتي المنتخب المصري في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة في الكاميرون 2021 بسبب تلك الاصابة GOAL KOORA.

يلا كورة وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق وبرايتون في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة KOORA STAR وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي YALA LIVE، يلا لايف تابع المباراة بين نادي ليفربول وفريق برايتون عبر البث الحي المباشر بدون تقطيع على اليوتيوب وعلى البث الحي الأسطورة ALASTORA مباراة ليفربول وفريق برايتون BEIN MATSH.

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