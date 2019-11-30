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كورة لايف| LIVE مشاهدة مباراة توتنهام وبورنموث بث مباشر KORA LIVE

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:28 م
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مشاهدة مباراة توتنهام وبورنموث بث مباشر
مشاهدة مباراة توتنهام وبورنموث بث مباشر
الفجر الرياضي
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يستعد توتنهام هوتسبير تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو لمواجهة بورنموث، اليوم السبت، على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز

ويبحث توتنهام خلال مواجهة اليوم عن مواصلة انطلاقته المميزة مع المدير الفني الجديد جوزيه مورينيو ، الذي قاد الفريق لإنتصارين متتاليين في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.


ويعاني توتنهام هذا الموسم حيث يحتل المركز العاشر برصيد 17نقطة، بعد فقدان العديد من النقاط، وفشله في تحقيق الإنتصار في خمس جولات متتالية بالبريميرليج وهو ما أدى للإطاحة بالمدير الفني السابق بوكيتينو، وتعيين مورينيو الذي تمكن في مباراته الاولى أمام وست هام يونايتد في الجولة الماضية، من الإنتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين.


بينما بورنموث العنيد يحتل المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة، وإن كان الفريق يعاني من لعنة الفوز على مانشستر يونايتد، فمنذ فوزه على الشياطين الحمر في الجولة 11 تلقى الهزيمة في جولتين متتاليتين.

موعد مباراة توتنهام وبورنموث وتنطلق مواجهة توتنهام وبورنموث في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبو ظبي.

يستعد توتنهام هوتسبير تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو لمواجهة بورنموث، اليوم السبت، على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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