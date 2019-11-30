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« كورة ستار PLUS » مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالكZamelek beIN SPORT

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:48 م
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بوابة الفجر
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 ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مواجهة من العيار الثقيل عندما يصتطدم نادي الزمالك بفريق مازيمبي الكونغولي ، في اطار الجولة الأولى لمبارايات دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا، ويسعى نادي الزمالك في تحقيق نتيجة ايجابية في افتتاح دور المجموعة ومن ثم الذهاب بعيداً في البطولة الغائبة عن خزائن الأبيض منذ 2002 بعد أن حقق بطولة الكونفدرالية الموسم الماضي.

موعد مباراة مازيمبي والزمالك بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-
تقام مباراة مازيمبي والزمالك ، اليوم السبت ، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة عصراً بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports الناقل الحصري لمبارايات دوري ابطال أفريقيا .

مشاهدة مباراة مازيمبي والزمالك بث مباشر
وبخوض الزمالك مباراة اليوم وهو كامل الصفوف بعد عودة نجومه خاصة طارق حامد الذي تعرض للإصابة وغاب عن مباراة الفريق أمام أنبي والتي خسرها الفريق في مبارايات الدوري المصري الممتاز ، بالاضافة الى عودة فرجاني ساسي ويوسف اوباما وعبدالله جمعة.

لايف مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت
ويسعى الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك لمصالحة جماهير الزمالك بعد الخسارة الاولى في مشوار الفريق بالدوري والتي جعلت الجماهير تصب غضبها على المدرب الصربي وتطالب برحليه ومن المقرر أن تشهد المباراة الدفع بالتشكيل الأساسي للفريق بعد تجمعهم للمرة الأولى.
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