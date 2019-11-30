بالأرقام والمستندات.. "الصحة" أغلقت 48 مركزًا للطفولة والأمومة بعد إنفاق مليار جنيه على تطويرها

البرلمان يطلب التحقيق مع الوزيرة هالة زايد بتهم إهدار المال العام وفقاً للمادة 116 من قانون العقوبات









تحدثت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، كثيراً من خلال تصريحات صحفية عن اهتمامها بمنظومة تنظيم الأسرة وتطوير واستحداث أجهزة جديدة بمراكز الأمومة والطفولة بالمحافظات، وأعلنت عن وجود أعداد كبيرة من تلك المراكز المتخصصة تنتظر إقبال المواطنين عليها. ووفقاً للأوراق والمستندات التى حصلت عليها «الفجر» فإن الواقع ينفى تماماً ما قالته الوزيرة ومعاونوها،





يوجد بحسب التصريحات الرسمية 48 مركزاً للأمومة والطفولة فى المحافظات، تم الانتهاء آواخر 2017 من تطويرها وتزويدها بأحدث المعدات، إلا أنها مغلقة ولم يتم افتتاحها حتى الآن رغم الأزمة التى تعانى منها الدولة فى توفير غرف رعاية وحضانات للأطفال، ومعاناة المواطنين عند البحث عنهما، وكان البنك الدولى قد منح الوزارة قرضاً تخطت قيمته مليار جنيه بهدف بهدف حل الأزمة.





ووفقاً لما جاء فى طلب موقع من ٢٠ نائباً برلمانياً، لتشكيل لجنة تقصى حقائق، قدمه عضو مجلس النواب محمود بدر بخصوص القضية، فقد تم توجيه الاتهام لوزيرة الصحة ومعاونيها بإهدار المال العام، وأشار «بدر» إلى أن أسباب غلق تلك المراكز مجهولة، واستندت الاتهامات الموجهة للوزيرة إلى المادة 116 ب من قانون العقوبات، التى تنص على أن من أهمل فى صيانة أو استخدام أى مال من الأموال العامة على نحو يعطل الانتفاع به، أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.





وقال «بدر» إننا أمام إهدار مال عام مخصص لتطوير القطاع الصحى، ورفع المعاناة عن المواطنين،





وحصلت وزارة الصحة على قرض بقيمة 75 مليون دولار من البنك الدولى لتطوير القطاع الصحى، وتم الاتفاق على تطوير 48 مستشفى تكامليًا وتحويلها لمراكز للأمومة والطفولة فى 9 محافظات، هى: الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان. وحصلت وزارة الصحة على دعم إضافى من الخطة الاستثمارية للدولة، كما ساهم جهاز الخدمة الوطنية فى رفع كفاءة المستشفيات، وتشير المستندات إلى أن مصادر التمويل مقسمة كالتالى، بنية تحتية بقيمة ٥٤٠٫٩٤٧٫٩٨٧ مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للدولة، وتجهيزات طبية بقيمة ٥١٣٫٦٣٥٫٢٤٧ مليون جنيه من قرض البنك الدولى، بإجمالى يتجاوز المليار جنيه، وتحديداً ١٫٠٥٤٫٥٨٣٫٢٣٣ مليار جنيه.





وتشير تفاصيل ما تم إنفاقه إلى أنه تم اختيار 48 مستشفى فى محافظات صعيد مصر لتحويلها لمراكز متميزة للأمومة والطفولة، وذلك فى الجيزة بواقع 8 مستشفيات بإجمالى تكلفة 51.564.532 مليون جنيه. وتم تطوير 4 مستشفيات فى الفيوم بإجمالى 22.780.217 مليون جنيه، و3 فى بنى سويف بتكلفة 13 مليوناً و760 ألف جنيه، وفى المنيا تم تطوير 6 مستشفيات بتكلفة 36.065.865 مليون جنيه، و5 مستشفيات فى أسيوط بإجمالى 23.371.846 مليون جنيه، وفى سوهاج تم تطوير 7 مستشفيات بنحو 52.398.224 مليون جنيه، وفى محافظة قنا تم تطوير 5 مستشفيات بتكلفة 34.726.951 مليون جنيه، وفى محافظة الأقصر 4 مستشفيات بإجمالى 10 ملايين و622 ألف جنيه، وفى أسوان تم تطوير 6 مستشفيات بإجمالى 49.650.730 مليون جنيه، وبلغ الإجمالى فى الـ9 محافظات 48 مستشفى، بإجمالى 306 ملايين جنيه.





من بين المستشفيات التى تم تطويرها فى محافظة الجيزة، مستشفى الكوم الأحمر، وأبو صير، وبهرمس، وبنى سلامة، والإخصاص، والأقواز، والقبايات.





وبلغ إجمالى التمويل لمستشفى الكوم الأحمر 20.787.921 مليون جنيه، وفى مستشفى مركز أبو صير المتميز للأمومة والطفولة بلغت التكلفة 22.364.293 مليون جنيه، وفى مركز بنى سلامة المتميز للأمومة والطفولة 23.202.388 مليون جنيه. وبلغ إجمالى التمويل لمستشفى بهرمس 23.233.289 مليون جنيه. وبلغ الإجمالى لمستشفى الإخصاص 22.131.167 مليون جنيه، وفى مستشفى الأقواز 21.568.734 مليون جنيه، وفى مركز القبابات بلغ إجمالى التمويل 21.856.493 مليون جنيه.





ومن ضمن المستشفيات التى تم تطويرها فى محافظة المنيا مستشفى أبا الوقف، والجرنوس، وبنى حسن الشروق، ومستشفى قلندول.





وبلغ الإجمالى فى مركز أبا الوقف 22.694.947 مليون جنيه، وفى مركز الجرنوس 21.921.243 مليون جنيه، ولمركز بنى حسن الشروق 22.978.863 مليون جنيه، وفى مركز قلندول 23.322.187 مليون جنيه.





وفى محافظة قنا تم تطوير مسشتفى أبنود، وهو، وسمهود، والحلفاية، وبلغ إجمالى التمويل لمركز هو 19.862.941 مليون جنيه، وفى مركز أبنود 18.426.887 مليون جنيه. وبلغ الإجمالى فى مركز سمهود 17.966.564 مليون جنيه، وفى مركز الحلفاية 20.722.848 مليون جنيه.





وفى محافظة سوهاج تم تطوير مستشفيات شطورة، ومشطا، وسفلاق، وأولاد إسماعيل، وبلغ إجمالى التمويل فى مركز شطورة 16.395.074 مليون جنيه، وفى مركز مشطا 16.464.942 مليون جنيه، وفى مركز سفلاق 21.211.742 مليون جنيه، وفى مركز أولاد إسماعيل بلغ إجمالى التمويل 21.373.427 مليون جنيه.





وفى محافظة أسوان تم تطوير 4 مستشفيات هى: الدكة، والعباسية، وأبو الريش، وسلوا بحرى، وسجل إجمالى التمويل فى مستشفى الدكة 18.120.126 مليون جنيه، وفى مستشفى العباسية 20.233.721 مليون جنيه، وبلغ إجمالى التمويل فى مسشتفى أبو الريش 23.132.052 مليون جنيه، ولمسشتفى سلوا بحرى 19.513.397 مليون جنيه.





وفى محافظة الأقصر تم تطوير 3 مستشفيات، هى: الكيمان، والزينية، والضبعية، وبلغ إجمالى التمويل فى مستشفى الكيمان 21.315.496 مليون جنيه، وفى مستشفى الزينية 22.731.415 مليون جنيه، وفى مسشتفى الضبعية 22.445.539 مليون جنيه.





وشهدت محافظة الفيوم تطوير 3 مستشفيات، هى: كوم أوشيم، وسرسنا، ومطرطارس، بإجمالى تكلفة لمستشفى كوم أوشيم بلغ 22.110.118 مليون جنيه، وفى مركز سرسنا 23.809.614 مليون جنيه. وفى مركز مطرطارس 23.640.616 مليون جنيه.





وفى محافظة أسيوط تم تطوير مستشفى منقباد، وصنبو، بإجمالى تكلفة للأولى بلغ 16.541.816 مليون جنيه، وإجمالى تمويل لمستشفى صنبو 19.711.590 مليون جنيه.



