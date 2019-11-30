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كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك Zamelek

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:27 م
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بوابة الفجر
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كورة فور جول بث مباشر مباراة مازيمبي الكونغولي ضد الزمالك، KORA 4 GOAL، في مباراة صعبة وقوية ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جول العرب حيث يفتتح ملعب لومباتشي في الكونغو أبوابه في الثالثة من عصر اليوم، لاستضافة مباراة من العيار الثقيل عندما يحل المارد الأبيض ضيفًا على مازيمبي، GOALEL3ARB الزمالك يبدأ مشوار المنافسة على اللقب القاري من الكونغو.

كورة أونلاين، حيث سيكون الصربي ميتشو المدير الفني للقلعة البيضاء، أمام اختبار قوي وحقيقي حيث بات مهددًا بفقدان منصبه في حال الهزيمة، KORA ONLINE، ميتشو يدخل المباراة لمحو آثار هزيمة إنبي بالدوري ومصالحة الجماهير البيضاء.

كورة جول ويلعب الزمالك ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم بجواره كل من"زيسكو يونايتد الزامبي ومازيمبي الكونغولي وبريميرو دي أوجستو الأنجولي"، KORA GOAL، ملعب لومباتشي يستضيف مباراة نارية بين مازيمبي الكونغولي والزمالك، بالمعترك الإفريقي.

موعد مباراة مازيمبي الكونغولي والزمالك بدوري الأبطال
وتُقام مباراة مازيمبي الكونغولي ضد الزمالك على ملعب لومباتشي في الكونغو، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله لمباراة مازيمبي الكونغولي والزمالك بدوري الأبطال
وتُذاع مباراة مازيمبي الكونغولي ضد الزمالك، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD1 الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال والبطولات الإفريقية، دوري بلس DAWRY PLUS، الزمالك ضيفًا على مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا.

تاريخ مواجهات الفريقين
كورة حصري حيث إلتقى مازيمبي الكونغولي ضد الزمالك، في 6 مواجهات سابقة على مستوى جميع البطولات، حيث فاز المارد الأبيض في مرة وحيدة، وتلقى هزيمة في ثلاث مواجهات، بينما حسم نتيجة التعادل مرتين بين الفريقين، KORA7ASRY شاهد الزمالك ضيفًا على مازيمبي الكونغولي في لومباتشي.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مازيمبي الكونغولي ضد الزمالك، بموقع الفجر الرياضي عبر رابط يلاشووت بلس بدون تقطيع YALL SHOOT PLUS وبدون أي إعلانات.

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