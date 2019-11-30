رابط HD live مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر Zamelek كورة لايف بدون تقطيع

انطلقت مباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى، المُقامة حالياً على ملعب الأخير فى مدينة لوبومباشي بالكونغو، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلا من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

وبدأ الزمالك مباراة مازيمبى بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة.

خط الوسط: حازم إمام وفرجانى ساسى وأحمد زيزو وأمامهم أوناجم وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.