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«كورة لايف» zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الزمالك جودة متعددة (هدف)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:23 م
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بوابة الفجر
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يلا شووت مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم 30-11-2019 في دورى أبطال أفريقيا
 
كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم 30-11-2019 في دورى أبطال أفريقيا، وتعرض الزمالك لهزيمة مفاجئة خلال مباراته الأخيره أمام إنبي بهدفين مقابل هدف.



مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم 30-11-2019 في دورى أبطال أفريقيا
 
مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم 30-11-2019 في دورى أبطال أفريقيا، وتضم المجموعة الثانية كل من الزمالك، ومازيمبي، زيسكو، بريميرو دي أوجوستو.

وبالتالي ستكون المجموعة صعبة للغاية، حيث من المنتظر أن يتم حسم بطاقاتي التأهل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم 30-11-2019 في دورى أبطال أفريقيا
 
مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم 30-11-2019 في دورى أبطال أفريقيا، ويبحث فريق الزمالك عن الخروج بنتيجة إيجابية، خاصة أنه يعي جيدأً صعوبة المنافس بالإضافة إلى أنها ضربة البداية له في البطولة.

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