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«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي Shekibala

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:21 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال افريقيا، ويبدأ الزمالك الجولة الأفريقية بمباراة صعبة ضد مازيمبي الكونغولي أقوى الفرق المرشحة للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويسعى نادي الزمالك للفوز على مازيمبي خارج القاهرة ليثبت أقدامه ويحسم الصعود مُبكراً للدور الثاني في البطولة الأكبر على مستوى القارة.
 

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي
مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في الجولة الأولى للمجموعة الاولى في بطورة دوري أبطال أفريقيا التي يطمح جميع الفرق في الفوز بها والمشاركة في كأس العالم للأندية، ويستضيف ملعب تي بي مازيمبي مباراة الزمالك ومازيمبي تحت أنظار جماهير كرة القدم في أفريقيا وفي الوطن العربي.


تشكيل الفريقين
إليكم تشكيلة الزمالك ومازيمبي في مباراة اليوم في الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا:

الزمالك 





 

مازيمبي



بطاقة المباراة
البطولة دوري أبطال أفريقيا
موعد المباراة 30-11-2019
توقيت المباراة 3:00 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقله بي ان سبورت
ملعب المباراة تي بي مازيمبي
 

بث مباشر
بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا مقدماً لكم عبر يلا شوت الناقل لمباراة الزمالك ومازيمبي عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة لدوري أبطال أفريقيا والدوريات الأوروبية الكبرى وفي حالة انقطاع البث يمكنكم تحديث الصفحة ليعود البث المباشر للعمل من جديد أو مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي عبر القناة الثانية.

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