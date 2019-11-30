تحرك جديد في سعر الذهب اليوم في مصر السبت 30-11-2019 في سوق الصاغة.. عيار 21 يرتفع

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعها بقيمة جنيهين في العيار، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الى نحو 658 جنيها للجرام، ويعتبر عيار 21 هو أكبر عيارات الذهب انتشارًا وتداولًا في السوق المصري وجاء هذا الارتفاع تزامنا مع صعود سعر أوقية الذهب من 1458 إلى 1462 دولار.

أسعار الذهب فى مصر اليوم

عيار 18 سجل 564 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 658 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 752 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5264 جنيها.

أوقية الذهب 1462 دولارا

اسعار الذهب العالمي اليوم

ارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال تعا ملات أمس الجمعة بينما تترقب الأسواق المزيد من التطورات في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين بعد أن قالت بكين إنها ستتخذ إجراءات ضد واشنطن ردا على إصدار قانون أمريكي يدعم المحتجين في هونج كونج،لا بينما سجل المعدن النفيس سجل أكبر شهر من الهبوط منذ يونيو 2018.



