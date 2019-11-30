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مافيا الأراضي استولت على 1000 فدان وحولتها لمدافن

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:18 م
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مدافن - صورة أرشيفية
مدافن - صورة أرشيفية
العدد الورقي - أسماء حسنين
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مالكها تحدانا: "الحكومة متقدرش تهوب هنا"

رغم حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على التوسع المعمارى وتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، تبقى بعض الثغرات التى لم تلتفت لها مؤسسات الدولة أو ربما غضت الطرف عنها متعمدة.

وزارة التنمية المحلية واحدة من مؤسسات الدولة المعنية فى المقام الأول بتحقيق ما يحرص عليه رئيس الجمهورية، من تنمية، لكن، هل يعلم مسئولوها أن بعض الأراضى المميزة تم الاستيلاء عليها من قبل مافيا تجارة الأراضى، منذ 5 سنوات وخصصوها لبناء مقابر؟

هناك العديد من الأراضى التى أقيمت عليها مقابر جديدة فى محافظات القاهرة والقليوبية، وأكبر مثال على ذلك تلك المقابر الموجودة فى مدينة العبور.

«الفجر» ذهبت إلى هناك للتحقق من الأمر، لمعرفة ما إذا كانت تلك المقابر وغيرها أٌقيمت على أرض خصصتها الحكومة لذلك، أم أن مافيا الأراضى استولت عليها وخصصتها لهذا الشأن دون رقيب.

يوجد داخل ديوان عام كل محافظة إدارة معنية بالمدافن، تعرف باسم «إدارة الجبانات»، هى المسئولة عن منح ترخيص المدافن ومعاينتها، لمعرفة ما إذا كانت صالحة من عدمه، كما تباع وتشترى تحت متابعتها، وبإشرافها، للتأكد من أن المكان المحدد لإقامة الجبانات سليم، أو أنها تم بناؤها فى أماكن تخص الحزام الزراعى أو أراضى الدولة المخصصة للإسكان والتعمير أو خلافه.

ولا يخفى على أحد أن الدستور يمنع هدم المقابر احتراما لحرمة المتوفى، لذا، لابد أن تبنى الجبانات على أسس سليمة، حتى لا تفاجأ أجهزة الدولة بها فتصبح أمام أمر واقع بعد استخدامها، ونظل طويلا أمام حيرة، هدمها لأنها مخالفة أم بقائها احتراما لحرمة المتوفين المدفونين بداخلها.

وغالبا ما تلتزم أجهزة الدولة الصمت وترضى بالأمر الواقع، خاصة فى الأماكن الريفية النائية، ولكن هذه المرة، نحن أمام أرض مهمة للغاية، فهى على مشارف حدود المحور الجديد، الذى يربط محافظة الشرقية بمحافظة القاهرة، وكذلك الأرض التى قرر الرئيس السيسى أن يعمرها من جديد فى مدينة العبور، وبنى بها محطة الصرف الصحى الكبرى.

ليس ذلك فحسب، بل إن هذه الأراضى تقع بالقرب من المصنع الحربى، فى مكان استراتيجى يصلح كمساكن للشباب، أو مبان على شاكلة المحروسة ١ والمحروسة ٢، أو من الممكن فيما بعد أن تكون عاصمة جديدة على مشارف محافظتين بالقرب من المحور.

تلك الأرض استولى عليها «بدو السلام» منذ ٢٥ عامًا، ثم أظهروا عقودًا تفيد بشرائها كأراضى استصلاح زراعى، وقيمة الفدان ٢٠٠ ألف جنيه عند شرائه، وعند زيارتنا هذه المنطقة، وجدنا أمامها مباشرة محطة الصرف الصحى الكبرى، وبجوارها المصنع الحربى، وفى الجانب الأيمن منها المحور الجديد، الذى يربط بين محافظتى الشرقية والقاهرة، وبقى السؤال، كيف بنيت هذه المدافن فى تلك المنطقة الاستراتيجية، وأين المحافظة من ذلك؟

دخلنا المقابر التى أحاطها «العرب» باسوار، وكأنها قلعة لا يمكن الاقتراب منها، علاوة على وجود العديد من الحراس أمام أبوابها، يسألون المارة إلى أين، ولا يسمحون بالدخول إلا لمن يتعرفون عليه، ولحسن حظنا كان يصطحبنا أحد أصحاب المقابر، فهو من سهل علينا الدخول، مررنا وسط المقابر المبنية على أحدث طراز، على مساحة 1000 فدان، ولا تمشى عدة مترات حتى ترى إعلانًا لبيع جزء من الأراضى كمقابر، تتخطى الـ١٥٠ ألف جنيه حسب مساحتها.

 وعلى الفور، لمحنا أحد الحراس ونحن نتفحص المقابر ومساحاتها ومكانها الاستراتيجى، فسألنا عن سبب تواجدنا، فأجبناه أننا نود شراء مقبرة، ولكننا قلقون من ناحية استيفاء تلك الأراضى أوراقها القانونية، فأسرع بالرد علينا: «متقلقوش محدش يقدر ييجى جنب المقابر دى خالص»، من أين أتت هذه الثقة؟، سؤال آخر داعب أذهاننا.

دعانا الرجل إلى الذهاب لمكتبه، الذى بناه على هذه الأرض الواسعة، بجوار منزله المكون من طابقين، أشبه بالفيللا، تبين لنا أنه من «البدو القاطنين «مدينة السلام»، ويعرفون بعائلة «حمد»، وشركتهم تحمل نفس الاسم، ويعمل معه جميع أفراد عائلته، ويؤمن الأراضى بالسلاح خوفا من دخول أحد إليها، سواء من الشرطة أو الأهالى أو العائلات الكبرى التى يمكنها أن تنازعه على تلك الأرض، التى تخطى سعرها الآن مليارات الجنيهات.

 علمنا أن اسمه «مبارك البدوى»، صاحب المقابر، وقال، إن سعر الفدان يتخطى المليون و٤٠٠ ألف، أى أن سعر هذه الأرض دون مبانى يتخطى المليار و٤٠٠ مليون جنيه، بعدما حصلوا عليها بحوالى ٢٠٠ مليون جنيه فقط، ولكن قال لنا إن سعر المتر كمدفن يختلف، بحسب الموقع، فهناك المدافن القريبة من الشارع، يبلغ سعر المتر بها ٤٠٠٠ جنيه، وتتراوح المساحات بين ٣٥ مترًا إلى ٦٠ مترًا فاكثر، أى أن المقبرة يتراوح سعرها بين « ١٤٠ ألف جنيه إلى ٢٤٠ ألف جنيه.

على الفور، أعربنا عن مخاوفنا من هدم الحكومة تلك المدافن على غرار

«مقابر عين الحياة»، والأحداث التى حدثت فى منطقة عين الصيرة، فقال: الوضع مختلف تماما، فتلك الأرض آمنة لأبعد درجه، لأن الدستور يمنع هدم المدافن، ويحافظ على حرمة الميت، ونحن قمنا بدفن أموات فى هذه الأراضى، فلا تستطيع الحكومة أن تقترب منها، وإلا حركنا ضدها الرأى العام.

وأضاف: ليس هذا فحسب، بل بعنا جزءًا منها للنقابات الكبرى وبعض الشخصيات العامة، ووضعنا لافتة لا أحد يعلم حقيقتها، لجذب المشترين وبث الطمأنينة فى قلوبهم، تفيد أن أكاديمية الشرطة لها عدة مدافن بتلك الأرض، كما أقامنا مسجدا بداخلها، لزيادة تأميننا.

انتهت جولتنا داخل المقابر، لكن لم تنته الأسئلة، كيف استولى هذا الرجل على الأرض التى حولها إلى مقابر، وأين أجهزة الدولة طوال الخمس سنوات الماضية؟، وممن اشترى؟ وكيف حصل على الورق الذى أقنع به المشترين؟، وهل فعلا ستقف الدولة عاجزة عن التصدى لمثل ذلك بداعى «الأمر الواقع»؟.
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