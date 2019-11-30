عاجل.. أزمة جديدة في بث مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

تعطل نقل قناة بي إن سبورتس الرياضية في بث مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفوجئت القناة بتعطل خدمة بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي بتعثر الحصول على إشارة بث اللقاء المقرر له الجولة الأولى في المجموعة الأولى على الأراضي الكونغولية.

تشكيل الزمالك ضد مازيمبي

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمدي النقاز

خط الوسط: فرجاني ساسي - حازم إمام - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي في

خط الهجوم: مصطفى محمد

ويجلس على دكة البدلاء: محمد أبو جبل - مصطفي فتحي - شيكابالا - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - عمر السعيد - محمد حسن