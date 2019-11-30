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مشاهد مباراة الزمالك ضد مازيمبي Mazembe بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الزمالك ON SP

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:13 م
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مشاهدة مباراة الزمالك اليوم
مشاهدة مباراة الزمالك اليوم
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مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال افريقيا، ويبدأ الزمالك الجولة الأفريقية بمباراة صعبة ضد مازيمبي الكونغولي أقوى الفرق المرشحة للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويسعى نادي الزمالك للفوز على مازيمبي خارج القاهرة ليثبت أقدامه ويحسم الصعود مُبكراً للدور الثاني في البطولة الأكبر على مستوى القارة.

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي
مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في الجولة الأولى للمجموعة الاولى في بطورة دوري أبطال أفريقيا التي يطمح جميع الفرق في الفوز بها والمشاركة في كأس العالم للأندية، ويستضيف ملعب تي بي مازيمبي مباراة الزمالك ومازيمبي تحت أنظار جماهير كرة القدم في أفريقيا وفي الوطن العربي.


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