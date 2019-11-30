"الفجر" تنفرد بحوار مع المصور الفلسطيني معاذ عمارنة

إسرائيل استخدمت سلاحًا محرمًا دوليًا لقتلي





جيش الاحتلال تهرب من مسئولية قنص عينى بتصوير لحظة إصابتي





أجريت 3 عمليات وباق لى 3 أخرى والرصاصة لم تخرج من رأسى حتى الآن









تنفرد «الفجر» بحوار مع المصور الفلسطينى معاذ عمارنة، الذى استهدفته قوات الاحتلال الإسرائيلى، أثناء تغطيته الصحفية لاعتصام أهالى بلدة صوريف، شمال الخليل، ما تسبب فى فقدانه لعينه اليسرى بالكامل.





وبعد الإصابة، تواصلنا مع الزميل، عبر «واتس آب» للاطمئنان على حالته الصحية ومعرفة كواليس إصابته وكيف تعامل معها وموقف باقى الصحفيين والإعلاميين الذين كانوا بجواره لحظة قنصه من قبل قناص إسرائيلى.





وفتح «عمارنة» قلبه لـ«الفجر»، مؤكدًا ثقته الكاملة فى مهنيتها ونقلها للحدث بموضوعية، دون تهويل أو تهوين، مطالبًا فى الوقت ذاته بتوفير حماية دولية لجميع الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، الذين يعملون ليل نهار تحت نيران القصف الإسرائيلى.





■ ما كواليس قنص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى لعينك؟





- تم تكليفى بتغطية اعتصام أهالى بلدة صوريف شمال الخليل صحفيًا، احتجاجا على أراضيهم المصادرة، وخلال الاعتصام حدثت بعض المواجهات بين الأهالى وقوات جيش الاحتلال، وتم إطلاق النار على عينى اليسرى من قناص إسرائيلى.





قوات الاحتلال كانت تستهدفنى وتستهدف كل الزملاء الإعلاميين والصحفيين، لأننا ننقل الممارسات الوحشية التى يتبعها جنود الاحتلال لقمع الشعب الفلسطينى.





■ كيف كان شعورك لحظة إصابتك؟





- شعرت بأن رأسى قد ترك جسدى، وراجعت شريط حياتى فى لمح البصر، وحاولت جاهدًا ألا أفقد وعيى، وبصراحة، ساعدنى زملائى الصحفيين والتفوا حولى للشد من أزرى وعمل الإسعافات الأولية اللازمة، وكان لكل ذلك دور كبير فى نجاتى.





■ ما الموقف الذى تتذكره أو أثار استغرابك؟





- لأول مرة فى حياتى أرى جنديا من جنود جيش الاحتلال يهرول نحو مصاب فلسطينى، ليس لاعتقاله أو لإسعافه، ولكن ليصوره، فى محاولة للتهرب من مسئولية قوات الجيش الإسرائيلى عن إصابتى كمصور فلسطينى.





■ ما الرصاصة التى استخدمها القناص لإصابتك؟





- الرصاصة التى أُطلقت تجاهى، والتى استخدمتها قوات الاحتلال لقمع المتظاهرين الفلسطينون تسمى «الروجر»، وهى سلاح محرم دوليًا، وممنوع استخدامها فى الحروب، ورغم كل ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلى يستخدمها فى المسيرات السلمية ضد الفلسطينون.





■ ما آخر تطورات حالتك الصحية؟





- أجريت 3 عمليات حتى الآن، ويتبقى لى 3 عمليات أخرى، وكان آخرها عملية استئصال العين اليسرى المصابة، خاصة أن الرصاصة ما زالت موجودة فى رأسى، وتمثل خطورة كبيرة على حياتى، ما اضطر الأطباء إلى عمل فحوصات كاملة، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار بإزالة الرصاصة أو تركها، وفى كلا الحالتين، تمثل خطورة على حياتى.





والفريق الطبى سيحدد خلال أيام كيفية التعامل معى، بعد الانتهاء من كافة الفحوصات، التى أجريتها خلال أسبوع.





■ هل توقعت رد الفعل الواسع للتضامن معك؟





- لا، لم أتوقع أن أحظى فى يوم من الأيام بكل هذا الدعم والتضامن الواسع، ولكن بصراحة حملة التضامن تلك ساعدتنى على رفع معنوياتى، وساهمت فى أن أقف على قدمى مرة أخرى، لدرجة أننى وصلت فى لحظة من اللحظات إلى نسيان إصابتى.





■ وما دلالة ذلك؟





- بصراحة، كل من يعمل بمجال الصحافة والإعلام بالميدان فى الأراضى المحتلة بحاجة إلى حماية، فنحن هنا نعمل تحت الاستهداف المباشر، القضية الآن ليست عين معاذ، ولكنها قضية كل صحفى فلسطينى يعمل تحت النار ويرفض أن يرمى الكاميرا الخاصة به، فى سبيل نقل الحقائق.





ولعل هذه فرصة مناسبة لأوجه الشكر لكل من ساهم فى هذه الحملات التضامنية معى، من الزملاء الصحفيين والفنانين والرياضيين والمشاهير، لأنها تعبر عن وحدة الفلسطينيين والشعوب العربية فى كل مكان.





ويبقى التأكيد على أن الصحفيين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بحاجة دائما إلى حصانة وحماية دولية، لأن الكيان الصهيونى المحتل يستخف بالثمن الذى يدفعه مقابل انتهاكاته تجاه الفلسطينيين بصفة عامة والصحفيين خصوصًا.





لذا، نعمل فى الميدان كفريق واحد، رغم أن كل مصور أو صحفى يعمل مع جهة مختلفة، ونتنافس على الخروج بنقل أفضل صورة وتوثيق جرائم الاحتلال، إلا أن حماية بعضنا البعض تظل هى أولويتنا والأهم بالنسبة لنا.





■ كيف حال مهنة الصحافة لديكم.. فى ظل التضييق الحاصل من قبل قوات الاحتلال؟



