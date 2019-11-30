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مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر Zamelek - Tout Puissant Mazembe بدون تقطيع يلا شووت الزمالك مجانًا Champions Le

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:08 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي يلاشوت، مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي كوول كورة، تابع مباراة مازيمبي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا يلا كورة، مشاهدة مباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.
يحل نادي الزمالك YALLA SHOOT ضيفاً على ملعب لوموباتشي لمواجهة نادي مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويسعى نادي الزمالك COOL KORA لتحقيق بداية قوية في دور المجموعات، والفوز على مازيمبي العنيد في ملعبه ووسط جماهيره في دوري أبطال أفريقيا.
التشكيل المتوقع للزمالك ضد مازيمبي
بث حي ومباشر مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا رابط مباشر LIVE7HD جودات متعددة سرعة عالية دون تقطيع.
ومن المتوقع أن يخوض نادي الزمالك YALLA KORA بقيادة ميتشو مواجهة مازيمبي بالتشكيل التالي.
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: حمدي النقاز – محمود حمدي الونش – محمود علاء – عبدالله جمعة
خط الوسط: يوسف أوباما – فرجاني ساسي – طارق حامد – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: مصطفى محمد.
موعد مباراة الزمالك ومازيمبي والقنوات الناقلة لها
شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك ومازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا KOOORA ONLINE رابط سريع دون تقطيع، مشاهدة مباراة الزماالك ومازيمبي بث الأسطورة STAR PLUS ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة المباراة على شبكة الإنترنت رابط سريع جودة يوتيوب KOOORA4LIVE جودات متعددة.
تنطلق المباراة اليوم السبت 30 نوفمبر في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهره، الرابعة بتوقيت السعودية، وتذاع على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق علي محمد علي.


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