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الخوف من الفقد.. أحد الأسباب النفسية لوفاة محمد دسوقي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:11 م
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محمد بدوي دسوقي
محمد بدوي دسوقي
زينب إمام
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عيون اختلطت بها دموع الفرح بالحزن، قلوب ترجف خوفًا من صقر الموت الذي بات يلوح في الأفق، محاولًا اقتناص روح من قلب ذاك الفرح العارم، فستان أبيض، أغانٍ مبهجة، وسط هذه الأجواء، لفظ نائب البرلمان محمد بدوي دسوقي، أنفاسه الأخيرة في حفل زفاف نجلته.

"متزعليش لو سبتك"، كلمات تغني بها الفنان مدحت صالح، في مسلسل "أبو العروسة"، كانت آخر الكلمات التي طرقت على أذني، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، البالغ من العمر ست وستين عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، والتي نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات الموجودة في منطقة الزمالك التابعة لمحافظة القاهرة، وسط حضور عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، وكيلي المجلس، أمين عام المجلس، وأقارب العروسين.

ومن جانبه قال محمد إسماعيل، أستاذ علم الإجتماع، إن ما حدث مع النائب محمد دسوقي هو قضاء الله في المرتبة الأولى، موضحًا أن لهذه الواقعة علاقة وطيدة بالنفس البشرية.

وأوضح، أستاذ علم الإجتماع، أنه هناك تفسيران آخران لوفاة عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، خلال حفل زفاف ابنته، متابعًا أن التفسير الأول هو إقتناع النفس البشرية بأنه هناك حدث ما أن وقع فإنها لا ترجو شيئًا آخرًا من الحياة، وأنها ستذهد فيها، معلقًا "ناس كتير مجرد ما بتوصل لمكان معين بتقرر أنها مش عايزة تعيش".

وعلل "إسماعيل" ذلك بأن تلك الرغبة التي تصاحب النجاحات أو الرغبات، تكن دئمًا سببًا رئيسيًا في تلك الأمراض المفاجئة التي تلقي على كاهل الإنسان المزيد من الألم بالتوازي مع الفرح، معلقًا "فيه ناس كتير بتقول أنها مفسها تحج وتموت هناك.. وفيه ناس فعلًا مجرد ما بتوصل للكعبة بتموت بأمراض مفاجئة، وهذا قد يكون وقع مع محمد دسوقي.

وتابع "إسماعيل" أن التفسير الآخر لما حدث مع محمد بدوي، هو أنه تملك منه إحساس الفقد، حينما تزوجت إبنته، ولم يستطع أن يشعور بالتأقلم مع زواجها؛ الأمر الذي وضع على كاهلة ألمًا كبيرًا، فأصيب بتلك الأزمة القلبية.


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