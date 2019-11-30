باحث شئون استراتيجية: أزمة المحروقات في لبنان مفتعلة



وأشار "حمادة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن رئيس الجمهورية يتجاوز بحق الدستور بضغط من حزب الله، حيث أنه يدرك أن الوضع في لبنان لم يعد يسمح بإنتاج حكومات مماثلة للحكومات السابقة.



وأضاف أن أزمة المحروقات في لبنان والتي استمرت أقل من 48 ساعة كانت أزمة مفتعلة، حيث أن مصرف لبنان يغطي الاعتمادات التي تصرف لتأمين المحروقات والدواء على السعر الدولار الرسمي.



قال العميد خالد حمادة، باحث في الشئون الاستراتيجية، إن الموقف المتحجر لرئيس لبنان وفريقه السياسي، والانسداد للأفق السياسي لحزب الله هو السبب وراء تفاقم أزمة لبنان، والتي بدأت منذ 45 يومًا، والوضع في تأزم.